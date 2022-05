ESCLUSIVA – Braida convinto | “Vi dico quale sarà il ruolo di Gaetano in futuro”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Un risultato incredibile, frutto di programmazione, lavoro e coraggio. C’è Questo alla base della Cremonese, che dopo 26 anni torna ad assaporare la Serie A al culmine di una cavalcata pazzesca che ha portato alla promozione. Tanti giovani messi in vetrina, come Carnesecchi, Okoli, Fagioli e soprattutto Gianluca, talento classe 2000 di proprietà del Napoli che si è messo in luce con 7 gol e 5 assist in campionato, risultando decisivo soprattutto nel girone di ritorno. Non è mancata anche l’esperienza dei vari Castagnetti, Valzania, Baez, Ciofani, Bonaiuto e Di Carmine. Un mix perfetto creato ad arte dai due grandi artefici della promozione: l’allenatore, Fabio Pecchia, e soprattutto Ariedo, dirigente che di esperienza ne ha da vendere con un passato vissuto tra Milan e Barcellona. E proprio l’attuale direttore generale della ...

Advertising

_Morik92_ : La mia chiacchierata con Ariedo #Braida: '#Fagioli talento speciale, ma non è ancora pronto. Futuro? Nei prossimi g… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Braida su Fagioli: 'Il suo talento è speciale, ma non è ancora pronto. Futuro? Nei prossimi giorni i… - infoitsport : ESCLUSIVA – Braida: “Pecchia resta alla Cremonese”. Poi la prospettiva su Gaetano e Fagioli -

Tutto Juve

A parlare ina Zeta, commentando l'eliminazione dell'Italia dai play off Mondiali, è Ariedo, storico dirigente a cui si deve la costruzione del Grande Milan di Arrigo Sacchi e ...Riguardo all'attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato inAriedo, consigliere strategico della Cremonese . Come commenta l'andamento del campionato italiano window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1"... ESCLUSIVA TJ - Braida su Fagioli: "Il suo talento è speciale, ma non è ancora pronto. Futuro Nei... La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, il direttore generale della Cremonese nonché uno dei migliori dirigenti della storia del calcio ...Ariedo Braida, ex dirigente rossonero e oggi al lavoro per la Cremonese, ha concesso un'intervista in esclusiva a Rompipallone.it. Tra i diversi temi trattati si è lasciato andare anche ad un passaggi ...