Da ‘ce lo chiede l’Europa’ a ‘lo chiede l’America’? Perché è legittimo chiedere a Draghi di riferire (Di lunedì 9 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Gli italiani continuano a essere contrari all’invio di armi. La gioiosa macchina da propaganda che mette insieme il Pd, il salotto buono dell’economia e della finanza e i media pubblici e privati, pare non funzionare più e ai piani alti l’irritazione è palese. All’Huffington Post come al Corrierone danno la colpa alle ospitate di russi in tv. Strano, gli italiani hanno bevuto tutto: dal salvifico taglio delle pensioni al Job Act, dal Mes alla santificazione di Mario Draghi. E poi da 30 anni viene venduta, con successo, la favoletta che il Pd sia un partito di sinistra, o almeno l’unico che può governare per diritto di casta, anche quando perde le elezioni. Quindi che altra spiegazione potrebbe esserci se non la macchina di propaganda di Putin? Il fatto vero è che lo zelo propagandistico incappa in continue contraddizioni e la gente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Gli italiani continuano a essere contrari all’invio di armi. La gioiosa macchina da propaganda che mette insieme il Pd, il salotto buono dell’economia e della finanza e i media pubblici e privati, pare non funzionare più e ai piani alti l’irritazione è palese. All’Huffington Post come al Corrierone danno la colpa alle ospitate di russi in tv. Strano, gli italiani hanno bevuto tutto: dal salvifico taglio delle pensioni al Job Act, dal Mes alla santificazione di Mario. E poi da 30 anni viene venduta, con successo, la favoletta che il Pd sia un partito di sinistra, o almeno l’unico che può governare per diritto di casta, anche quando perde le elezioni. Quindi che altra spiegazione potrebbe esserci se non la macchina di propaganda di Putin? Il fatto vero è che lo zelo propagandistico incappa in continue contraddizioni e la gente ...

