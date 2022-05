Colbrelli: «La bici era un lavoro, è diventata un passatempo. Mi ha dato e mi ha tolto» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Sonny Colbrelli. Il campione italiano ed europeo, re della Roubaix 2021, ha dovuto fermarsi a causa di un arresto cardiaco all’arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna, il 21 marzo scorso. Ha ripreso una vita normale dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Racconta come trascorre le giornate. «Vado in bici intorno a casa: sono autorizzato a farlo. Mi godo il panorama, cosa che prima non potevo permettermi di fare, focalizzato com’ero sull’allenamento. Sto di più con mia moglie e i miei figli. C’è un ragazzino che vuole fare una tesina su di me: lo incontro, gli racconto le mie gare, la mia carriera». La bici era un lavoro, ora è diventata un passatempo. «Era un lavoro, è diventato un passatempo che mi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Sonny. Il campione italiano ed europeo, re della Roubaix 2021, ha dovuto fermarsi a causa di un arresto cardiaco all’arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna, il 21 marzo scorso. Ha ripreso una vita normale dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Racconta come trascorre le giornate. «Vado inintorno a casa: sono autorizzato a farlo. Mi godo il panorama, cosa che prima non potevo permettermi di fare, focalizzato com’ero sull’allenamento. Sto di più con mia moglie e i miei figli. C’è un ragazzino che vuole fare una tesina su di me: lo incontro, gli racconto le mie gare, la mia carriera». Laera un, ora èun. «Era un, è diventato unche mi ...

