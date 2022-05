C’è chi va “a” teatro, chi “al” cinema e chi non sa perché non si usi la stessa preposizione (Di lunedì 9 maggio 2022) Come mai andiamo a teatro, ma invece andiamo al cinema? Domanda interessante, non fosse che c’è pure chi preferisce andare a cinema. Ovviamente quando non deve andare a lavoro. E sempre che non scelga di andare allo stadio. perché la preposizione “a”, per esprimere i complementi di luogo (moto a o stato in), si presenta a volte semplice, a volte articolata? È sicuramente semplice davanti ai nomi propri di città (“vado a Parigi”, “abito a Torino”), nonché davanti a un nome comune che implica però una speciale relazione di appartenenza tale da identificare univocamente il suo referente (“vado/sono a casa” sottinteso “mia”, ma si direbbe allo stesso modo se fosse casa tua o di un terzo). Ma in molti altri casi è (sempre più) soggetta a oscillazioni, nel parlato come nello scritto. Diciamolo subito, la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Come mai andiamo a, ma invece andiamo al? Domanda interessante, non fosse che c’è pure chi preferisce andare a. Ovviamente quando non deve andare a lavoro. E sempre che non scelga di andare allo stadio.la“a”, per esprimere i complementi di luogo (moto a o stato in), si presenta a volte semplice, a volte articolata? È sicuramente semplice davanti ai nomi propri di città (“vado a Parigi”, “abito a Torino”), nonché davanti a un nome comune che implica però una speciale relazione di appartenenza tale da identificare univocamente il suo referente (“vado/sono a casa” sottinteso “mia”, ma si direbbe allo stesso modo se fosse casa tua o di un terzo). Ma in molti altri casi è (sempre più) soggetta a oscillazioni, nel parlato come nello scritto. Diciamolo subito, la ...

