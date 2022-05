Ben presto lo stesso numero WhatsApp su più telefoni con Companion Mode (Di lunedì 9 maggio 2022) In tanti stanno aspettando l’introduzione della funzione per utilizzare lo stesso numero WhatsApp su più telefoni. Attualmente, l’account può essere condiviso tra più dispositivi come ad esempio computer e smartphone, ma non appunto tra due telefoni diversi. La novità, tuttavia, non sarebbe in procinto di essere lanciata dagli sviluppatori perché a buon punto nelle beta dell’applicazione. Ciò che bolle in pentola viene definito Companion Mode. Si tratta della funzione che consentirà di associare due dispositivi mobili allo stesso account WhatsApp. La feature farebbe al caso di chi, ad esempio, ha un telefono principale e uno secondario, magari per lavoro e per svago ma vuole avere su entrambi lo stesso profilo di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) In tanti stanno aspettando l’introduzione della funzione per utilizzare losu più. Attualmente, l’account può essere condiviso tra più dispositivi come ad esempio computer e smartphone, ma non appunto tra duediversi. La novità, tuttavia, non sarebbe in procinto di essere lanciata dagli sviluppatori perché a buon punto nelle beta dell’applicazione. Ciò che bolle in pentola viene definito. Si tratta della funzione che consentirà di associare due dispositivi mobili alloaccount. La feature farebbe al caso di chi, ad esempio, ha un telefono principale e uno secondario, magari per lavoro e per svago ma vuole avere su entrambi loprofilo di ...

Advertising

wordweb81 : Ben presto lo stesso numero #WhatsApp su più telefoni con Companion Mode - cingocingo : @Alcibia99845815 @StefanoAliboni @luciodigaetano Timone incontrando Alcibiade circondato da cheerleader lo festeggi… - _seidimattina__ : @nostalgictalks mi riconosco in tutto ciò che scrivi ormai da un po' e anche su questo punto viviamo la stessa situ… - marzia75 : RT @soulista: È veramente un enigma per me che cosa induce la gente a prendere il proprio lavoro con tanta maledetta serietà. Per chi? Per… - Irishsara1980 : @andrea84go @SerieA Allora, il Milan a Reggio gioca sicuramente domenica perchè sabato gioca la Reggiana i playoff… -