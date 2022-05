Auto elettriche - Stellantis, accordo con FS per 600 nuovi punti di ricarica (Di lunedì 9 maggio 2022) Il gruppo Stellantis si muove per espandere la rete di ricarica per veicoli elettrici. Il nuovo accordo, siglato con il gruppo FS Italiane tramite la società partecipata Metropark, prevede infatti l'installazione di 600 punti di ricarica in 50 parcheggi presso le principali stazioni ferroviarie italiane. Gli impianti saranno alimentati esclusivamente con energie rinnovabili e l'analisi dei dati permetterà di studiare nuove formule integrate per la mobilità su tratte in cui la domanda è particolarmente alta. Piano europeo per il network di ricarica. L'accordo rientra nella strategia che Stellantis e TheF Charging hanno studiato a livello europeo per offrire ai possessori di Auto elettriche un network capillare in ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 9 maggio 2022) Il grupposi muove per espandere la rete diper veicoli elettrici. Il nuovo, siglato con il gruppo FS Italiane tramite la società partecipata Metropark, prevede infatti l'installazione di 600diin 50 parcheggi presso le principali stazioni ferroviarie italiane. Gli impianti saranno alimentati esclusivamente con energie rinnovabili e l'analisi dei dati permetterà di studiare nuove formule integrate per la mobilità su tratte in cui la domanda è particolarmente alta. Piano europeo per il network di. L'rientra nella strategia chee TheF Charging hanno studiato a livello europeo per offrire ai possessori diun network capillare in ...

