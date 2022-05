Al momento l'attesa per prenotare un tavolo è di un mese. Sarà per i quattro piani di sorprese insattese? (Di lunedì 9 maggio 2022) Un mese è il tempo di attesa medio per aggiudicarsi un tavolo da Ronin Milano, il nuovo ristorante fusion nel cuore di Chinatown che nei suoi 4 piani nasconde più di una sorpresa. E forse per questo è il posto che tutti vogliono mettere nelle loro stories adesso. Ronin Milano. Foto: Louis De Belle Leggi anche › Ricetta poke hawaiano: bowl con pesce crudo, alghe e riso Venere Il concept di Ronin Fondato dai fortunati proprietari di Pacifico, Ronin Robata – nonostante il nome – non è un ristorante tradizionale giapponese, bensì un omaggio tutto italiano all’immaginario del Sol Levante. Dai pannelli di carta di riso illuminati da luci rosse che ricordano alcune scene di Samurai Fiction, ai mini booth per il Karaoke, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Unè il tempo dimedio per aggiudicarsi unda Ronin Milano, il nuovo ristorante fusion nel cuore di Chinatown che nei suoi 4nasconde più di una sorpresa. E forse per questo è il posto che tutti vogliono mettere nelle loro stories adesso. Ronin Milano. Foto: Louis De Belle Leggi anche › Ricetta poke hawaiano: bowl con pesce crudo, alghe e riso Venere Il concept di Ronin Fondato dai fortunati proprietari di Pacifico, Ronin Robata – nonostante il nome – non è un ristorante tradizionale giapponese, bensì un omaggio tutto italiano all’immaginario del Sol Levante. Dai pannelli di carta di riso illuminati da luci rosse che ricordano alcune scene di Samurai Fiction, ai mini booth per il Karaoke, ...

