9 maggio Russia, Cacciari: "Cretini speravano in dichiarazione guerra di Putin" (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – "C'è davvero qualche cogl…. che si aspettava che oggi Putin dichiarasse guerra agli Stati Uniti? O alla Polonia o all'Italia? E' pieno di Cretini che non fanno altro che soffiare sul fuoco, e che sperano che Putin dichiari guerra all'Occidente, che non vedono l'ora di vedere un bel fungo atomico". E' il commento all'Adnkronos di Massimo Cacciari, che analizza il discorso di Vladimir Putin a Mosca in occasione della parata del 9 maggio. "Non si è aperto nessun tavolo di trattativa, che cosa ci si poteva aspettare dal discorso? E' stata una normale celebrazione dell'anniversario della vittoria contro il nazismo, ed ora lui procede come stava procedendo". Sulle parole del presidente della Russia, che ha definito l'attacco ...

