Vi svelo qual è il piano di Giorgia Meloni (Di domenica 8 maggio 2022) Giorgia Meloni sta puntando davvero a Palazzo Chigi? Oppure ha un altro piano per andare ancora più lontano, forte del suo dilagante gradimento tra gli italiani? Ha ragione, allora, Guido Crosetto, il più smart tra i fondatori di Fratelli d'Italia, quando dice che verrà fatto di tutto per impedire a Giorgia di conquistare Palazzo Chigi, come ha già minacciosamente affermato Laura Boldrini, pasionaria della peggior sinistra? E lei, classe 1977, alla sua quarta legislatura, è davvero il nuovo che avanza? Interrogativi provocatori, ma legittimi, che si pongono dopo la tre giorni milanese del "one-Giorgia-show" in stile Donald Trump, accompagnata da incontri ben preparati, con la partecipazione di tre guest star assolute come Giulio Tremonti, Marcello Pera e Carlo Nordio che hanno avuto il merito di aver ...

