“Rinascere” il film su Manuel Bortuzzo: cast, anticipazioni, quando va in onda (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, 8 Maggio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il film ispirato alla storia di Manuel Bortuzzo. Una storia drammatica, tragica, che la forza di Manuel e del padre Franco ha trasformato in un racconto di coraggio e rinascita. Ecco tutti i dettagli del film. Leggi anche: Lulù Selassié sta con LDA? Ecco cosa hanno scoperto i fan La storia di Manuel Tra la notte del 2 e il 3 Febbraio del 2019, Manuel, 19 anni, è rimasto coinvolto in una sparatoria dalla quale, fisicamente, non si è potuto riprendere. I danni dell’impatto sono stati così gravi da fargli perdere l’uso delle gambe imponendogli una vita completamente nuova. Il motivo dello sparo è stato uno scambio di persona. Manuel non c’entrava assolutamente niente, gli aggressori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, 8 Maggio, andrà inin prima serata su Rai 1 ilispirato alla storia di. Una storia drammatica, tragica, che la forza die del padre Franco ha trasformato in un racconto di coraggio e rinascita. Ecco tutti i dettagli del. Leggi anche: Lulù Selassié sta con LDA? Ecco cosa hanno scoperto i fan La storia diTra la notte del 2 e il 3 Febbraio del 2019,, 19 anni, è rimasto coinvolto in una sparatoria dalla quale, fisicamente, non si è potuto riprendere. I danni dell’impatto sono stati così gravi da fargli perdere l’uso delle gambe imponendogli una vita completamente nuova. Il motivo dello sparo è stato uno scambio di persona.non c’entrava assolutamente niente, gli aggressori, ...

