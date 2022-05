Programmi TV di stasera, domenica 8 maggio 2022. Su Rai1 il film tv sulla storia di Manuel Bortuzzo (Di domenica 8 maggio 2022) Rinascere - Giancarlo Commare Rai1, ore 21.25: Rinascere - 1^ TV film TV del 2022, di Umberto Marino, con Alessio Boni, Giancarlo Commare, Gea Dall’Orto, Salvatore Nicolella. Prodotta in Italia. Trama: Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un messaggio di speranza. Quella di Manuel Bortuzzo, una promessa del nuoto italiano. Il 2 febbraio 2019, mentre si trova insieme alla fidanzata Martina, Manuel rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio. La corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa: Manuel non potrà più usare le gambe, ma se il proiettile lo avesse colpito dodici millimetri ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 8 maggio 2022) Rinascere - Giancarlo Commare, ore 21.25: Rinascere - 1^ TVTV del, di Umberto Marino, con Alessio Boni, Giancarlo Commare, Gea Dall’Orto, Salvatore Nicolella. Prodotta in Italia. Trama: Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un messaggio di speranza. Quella di, una promessa del nuoto italiano. Il 2 febbraio 2019, mentre si trova insieme alla fidanzata Martina,rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio. La corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa:non potrà più usare le gambe, ma se il proiettile lo avesse colpito dodici millimetri ...

