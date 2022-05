Nuovo Fair Play Finanziario, Ceferin minaccia: “Multe pesantissime”. Il Napoli non rispetta i parametri (Di domenica 8 maggio 2022) Alexander Ceferin: “Multe pesantisime per chi non rispetta il Nuovo Fair Play Finanziario“, il Napoli è fuori standard. Aurelio De Laurentiis ha avviato una politica di taglio netto dei costi, anche per venire incontro alle nuove normative Uefa. Chi non rispetta i nuovi parametri e non spende meno di quanto incassa avrà vita molto dura. È questa la nuova imposizione voluta dalla Uefa che fino ad ora con il vecchio FPF non è riuscita praticamente a fare nulla, ora invece ha intenzione di avviare una gestione più sostenibile del calcio. Nella lunga intervista rilascia a Marca, Ceferin parla anche della nuova Champions League: “È sempre un po’ problematico quando un torneo cambia. Dobbiamo spiegare meglio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Alexander: “pesantisime per chi nonil“, ilè fuori standard. Aurelio De Laurentiis ha avviato una politica di taglio netto dei costi, anche per venire incontro alle nuove normative Uefa. Chi noni nuovie non spende meno di quanto incassa avrà vita molto dura. È questa la nuova imposizione voluta dalla Uefa che fino ad ora con il vecchio FPF non è riuscita praticamente a fare nulla, ora invece ha intenzione di avviare una gestione più sostenibile del calcio. Nella lunga intervista rilascia a Marca,parla anche della nuova Champions League: “È sempre un po’ problematico quando un torneo cambia. Dobbiamo spiegare meglio ...

