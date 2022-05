Mara Venier si schiera dalla parte di Lulù? Incredibile decisione contro Manuel Bortuzzo (Di domenica 8 maggio 2022) In queste ore è emerso in Incredibile retroscena: Mara Venier avrebbe cancellato l’intervista con Manuel Bortuzzo. La conduttrice di Domenica In si sarebbe forse schierata dalla parte di Lulù dopo la fine della relazione? Ecco il retroscena. Ha fatto molto scalpore l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo del 6 maggio. Silvia Toffanin ha subito chiesto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022) In queste ore è emerso inretroscena:avrebbe cancellato l’intervista con. La conduttrice di Domenica In si sarebbe forsetadidopo la fine della relazione? Ecco il retroscena. Ha fatto molto scalpore l’intervista dia Verissimo del 6 maggio. Silvia Toffanin ha subito chiesto L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - Luca_1998 : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - kikinouri : @Sophia26978932 Sì un motivo c'è e Mara Venier non si è dissociata da nessuno e non sta dalla parte di nessuno. Tu… - pupastra1973 : RT @Honolul62444404: #domenicain ecco chi è il signorino Manuel Bortuzzo quello a cui questa sera dedicheranno un film. Un ragazzo che non… - la_ciga : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… -