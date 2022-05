Filippo Tortu: “A Nairobi una strana gara nei 100 metri. Ora testa a Doha” (Di domenica 8 maggio 2022) Può capitare nell’atletica e anche Filippo lo sa. Voleva sfondare il muro della velocità nei primi 100 metri del 2022, ma la falsa partenza prima e le energie date e poi non ritrovate per la gara vera e propria dopo hanno fermato il campione olimpico della 4×100 a Nairobi. Una pista fortunata quella per Tortu, dove nello scorso mese di settembre ha siglato il personal best nei 200 metri con 20”11. Nel Continental Tour di esordio stagionale, dove doveva gareggiare anche Jacobs, bloccato poi da un virus gastrointestinale, Filippo ha fatto 10”24 sul traguardo e i motivi è lui a spiegarli direttamente, sulle sue pagine social: “Ho corso due gare, molto diverse fra loro. La prima, quasi 50 metri percorsi, non mi è dispiaciuta anche se ci sono sicuramente ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Può capitare nell’atletica e anchelo sa. Voleva sfondare il muro della velocità nei primi 100del 2022, ma la falsa partenza prima e le energie date e poi non ritrovate per lavera e propria dopo hanno fermato il campione olimpico della 4×100 a. Una pista fortunata quella per, dove nello scorso mese di settembre ha siglato il personal best nei 200con 20”11. Nel Continental Tour di esordio stagionale, dove doveva gareggiare anche Jacobs, bloccato poi da un virus gastrointestinale,ha fatto 10”24 sul traguardo e i motivi è lui a spiegarli direttamente, sulle sue pagine social: “Ho corso due gare, molto diverse fra loro. La prima, quasi 50percorsi, non mi è dispiaciuta anche se ci sono sicuramente ...

