F1, Lewis Hamilton: “La prossima volta indosserò quattro orologi” (Di domenica 8 maggio 2022) Lewis Hamilton continua la sua ‘battaglia’ nei confronti della Federazione Internazionale dell’Automobile dopo la decisione del direttore di gara Niels Wittich di seguire alla lettera il codice della FIA per l’abbigliamento del pilota all’interno dell’abitacolo. Il tedesco, sostituto insieme al portoghese Eduardo Freitas dell’australiano Michael Masi, ha proibito ai protagonisti di guidare con gioielli o biancheria intima non approvata. Hamilton ed il teutonico Sebastian Vettel (Aston Martin) hanno contestato apertamente questa decisione che, in realtà, non è nuova nel mondo del motorsport. Il #44 della Mercedes, presente in autodromo venerdì nel paddock con una serie di gioielli, anelli e ben tre orologi, ha riportato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi hanno parlato della sicurezza, ma negli ultimi 16 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)continua la sua ‘battaglia’ nei confronti della Federazione Internazionale dell’Automobile dopo la decisione del direttore di gara Niels Wittich di seguire alla lettera il codice della FIA per l’abbigliamento del pilota all’interno dell’abitacolo. Il tedesco, sostituto insieme al portoghese Eduardo Freitas dell’australiano Michael Masi, ha proibito ai protagonisti di guidare con gioielli o biancheria intima non approvata.ed il teutonico Sebastian Vettel (Aston Martin) hanno contestato apertamente questa decisione che, in realtà, non è nuova nel mondo del motorsport. Il #44 della Mercedes, presente in autodromo venerdì nel paddock con una serie di gioielli, anelli e ben tre, ha riportato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi hanno parlato della sicurezza, ma negli ultimi 16 ...

