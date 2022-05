F1, Leclerc guida la Ferrari 312 T4 di Villeneuve: “E’ incredibile” (Di domenica 8 maggio 2022) A 40 anni esatti dalla scomparsa di Gilles Villeneuve, pilota canadese morto a Zolder l’8 maggio 1982, Charles Leclerc è salito sulla Ferrari 312 T4, con cui Villeneuve ha corso nel 1979 vincendo tre Gran Premi, e ha girato sulla pista di Fiorano. “La potenza è impressionante, come vedere quanto erano veloci queste macchine– racconta il monegasco in un video- Fa parte della leggenda Ferrari ma anche di Gilles Villeneuve. Mi ha emozionato essere scelto per guidare questa Ferrari”. “Giller era speciale, aveva passione ed era quello che la gente gli riconosceva – aggiunge Leclerc -. Quando infilava il casco si trasformava in una persona diversa. Un animale che spingeva al limite la vettura. Una leggenda”. Sulle sensazioni alla ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) A 40 anni esatti dalla scomparsa di Gilles, pilota canadese morto a Zolder l’8 maggio 1982, Charlesè salito sulla312 T4, con cuiha corso nel 1979 vincendo tre Gran Premi, e ha girato sulla pista di Fiorano. “La potenza è impressionante, come vedere quanto erano veloci queste macchine– racconta il monegasco in un video- Fa parte della leggendama anche di Gilles. Mi ha emozionato essere scelto perre questa”. “Giller era speciale, aveva passione ed era quello che la gente gli riconosceva – aggiunge-. Quando infilava il casco si trasformava in una persona diversa. Un animale che spingeva al limite la vettura. Una leggenda”. Sulle sensazioni alla ...

