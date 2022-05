F1 GP Miami 2022, Horner: “Complimenti alla Ferrari, ma abbiamo una macchina forte per la gara” (Di domenica 8 maggio 2022) “La Ferrari oggi ha fatto un ottimo lavoro, ma quando la lotta è così equilibrata i distacchi sono minimi. Dopo il primo run in Q3 la situazione sembrava positiva, ma sfortunatamente Max ha commesso un piccolo errore in curva 4 ed il suo giro è finito lì”. Lo ha detto a Sky Sport Uk il team principal della Red Bull, Christian Horner, dopo le qualifiche non esaltanti per la Red Bull a Miami: “Verstappen è stato bravo a recuperare, abbiamo una buona velocità sul rettilineo e dovremmo avere una macchina forte per la corsa“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Laoggi ha fatto un ottimo lavoro, ma quando la lotta è così equilibrata i distacchi sono minimi. Dopo il primo run in Q3 la situazione sembrava positiva, ma sfortunatamente Max ha commesso un piccolo errore in curva 4 ed il suo giro è finito lì”. Lo ha detto a Sky Sport Uk il team principal della Red Bull, Christian, dopo le qualifiche non esaltanti per la Red Bull a: “Verstappen è stato bravo a recuperare,una buona velocità sul rettilineo e dovremmo avere unaper la corsa“. SportFace.

