Elisabetta Franchi e il discorso sulle donne: sul web è polemica, ma arriva la replica (Di domenica 8 maggio 2022) Elisabetta Franchi è finita al centro delle polemiche. L'imprenditrice di moda è stata ospite di un convegno per parlare del suo lavoro e non è mancato uno scivolone sulle dipendenti donne della sua azienda. Dichiarazioni che hanno fatto smuovere il web e fatto alzare un polverone mediatico nei confronti della proprietaria del noto brand italiano. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - stanzaselvaggia : Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e… - quantunque1 : RT @lastknight: DONNE: da non assumere sotto i 40 - meglio gli uomini - ed il DOVERE di fare figli. Il discorso di Elisabetta Franchi è un… - Inanimo_ : RT @CamporiPaola: Oggi abbiamo scoperto che la Cristoforetti può andare nello spazio avendo 2 figli piccoli ma per lavorare per Elisabetta… -