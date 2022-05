Dario Schirone criticato ed eliminato da Amici 2022, alcuni Vip prendono le sue difese: “Ma come si fa?” (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato 7 maggio è andata in onda la semifinale dell’edizione 2022 di Amici. Nel corso di quest’importante episodio del talent show, sono stati proclamati i finalisti. Sissi, Luigi, Alex e Albe per il canto, mentre a contendersi la vittoria del circuito ballo ci saranno Michele Esposito e Serena Carella. A lasciare la scuola di Mediaset è stato Dario Schirone. Il ballerino è stato anche protagonista di una momento complicato, dopo delle critiche ricevute da Alessandra Celentano. alcuni Vip, però, si sono schierati dalla sua parte sui social network. Andreas Muller difende Dario Schirone su Instagram Alessandra Celentano ha spesso criticato Dario Schirone durante le puntate serali di Amici ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato 7 maggio è andata in onda la semifinale dell’edizionedi. Nel corso di quest’importante episodio del talent show, sono stati proclamati i finalisti. Sissi, Luigi, Alex e Albe per il canto, mentre a contendersi la vittoria del circuito ballo ci saranno Michele Esposito e Serena Carella. A lasciare la scuola di Mediaset è stato. Il ballerino è stato anche protagonista di una momento complicato, dopo delle critiche ricevute da Alessandra Celentano.Vip, però, si sono schierati dalla sua parte sui social network. Andreas Muller difendesu Instagram Alessandra Celentano ha spessodurante le puntate serali di...

