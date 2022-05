Covid | il tasso di positività sale al 15 | 1% | calano i ricoveri gravi

(Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Sono 30.804 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 40.552 di ieri. I tamponi processati sono 203.452 (ieri 305.563) con ildichea 15,1% (+1,9%). I decessi sono 72 (ieri 113). Le vittime totale da inizio pandemia sono 164.489. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 356 mentre iordinari sono 8.655, 160 in meno rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di casi registrati oggi è la Campania con 3.967, seguita dal Lazio con 3.278, poi il Veneto con 3.141 e l'Emilia Romagna con 3.077. I casi totali da inizio pandemia sono 16.798.998. I guariti delle ultime 24 ore sono 42.603 (ieri 55.691). Gli attualmente positivi sono 1.119.914. Di questi 1.110.903 sono in isolamento domiciliare.

Sono 1.119.914 le persone attualmente positive al, 11.450 in meno nelle ultime 24 ore, ... Ildi positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 13,2% di ieri . Sono 356 i pazienti ricoverati ......24 ore si registrano 916 casi confermati di positività al(di cui 774 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5934 tamponi per undi ...In calo di 160 unità i pazienti ricoverati nei reparti ordinari mentre crescono di uno in terapia intensiva: sono 356 Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia ... 72 rispetto alle 113 ...Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.522. Le vittime sono invece 72, rispetto a ieri 41 in meno. Con ...