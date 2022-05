CorSport: Sarri è un maestro di calcio ma non uno psicologo a cui rivolgersi in caso di aiuto (Di domenica 8 maggio 2022) La Lazio ieri ha battuto la Sampdoria 2-0 all’Olimpico. A decidere la partita è stato Luis Alberto, il Mago, che non solo ha aiutato Patric ad andare in rete ma poi ha chiuso il match con una sua perla personale. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta l’imprescindibilità del giocatore nella Lazio e il suo rapporto travagliato con il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Ieri l’allenatore ha sostituito il Mago per fare spazio a Basic. “in una serata come questa, Sarri avrebbe potuto evitargli la consueta sostituzione per inserire Basic: grande maestro di calcio, Mau non è certo uno psicologo a cui puoi rivolgerti se hai bisogno di aiuto. Luis Alberto stava giocando una partita incantevole, al di là di assist e gol, uno dei più belli di tutto il campionato: lasciato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) La Lazio ieri ha battuto la Sampdoria 2-0 all’Olimpico. A decidere la partita è stato Luis Alberto, il Mago, che non solo ha aiutato Patric ad andare in rete ma poi ha chiuso il match con una sua perla personale. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta l’imprescindibilità del giocatore nella Lazio e il suo rapporto travagliato con il tecnico biancoceleste, Maurizio. Ieri l’allenatore ha sostituito il Mago per fare spazio a Basic. “in una serata come questa,avrebbe potuto evitargli la consueta sostituzione per inserire Basic: grandedi, Mau non è certo unoa cui puoi rivolgerti se hai bisogno di. Luis Alberto stava giocando una partita incantevole, al di là di assist e gol, uno dei più belli di tutto il campionato: lasciato ...

Advertising

napolista : CorSport: #Sarri è un maestro di calcio ma non uno psicologo a cui rivolgersi in caso di aiuto Ieri ha sostituito… - CorSport : #Lazio, #Sarri: 'Arrivare sopra la #Roma? Basta con questa mentalità provinciale' - CorSport : #Lazio-#Sampdoria, l’Olimpico si carica: Sarri vuole i tifosi ?? - infoitsport : Rinnovo o addio? Il CorSport: 'Sarri, 20 giorni per decidere. Il tecnico chiede garanzie' - CorSport : #Spezia-#Lazio: la probabile formazione di #Sarri ?? -