Ucraina | Biden annuncia altri aiuti | prosegue evacuazione da Mariupol

(Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l’apertura di ieri, quando ha fatto sapere che un accordo di pace sarebbe possibile se i russi si ritirassero sulle “posizioni del 23 febbraio”, nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare dell’operazione didalla città die dall’acciaieria Azovstal, dove rimangono ancora intrappolati tanti civili. Il leader ucraino ha spiegato che“la missione dida, da Azovstal, con la mediazione delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa” e che ieri sono stati messi in salvo “oltre 40 civili, donne e bambini”. Poi il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, hato invece che sono stati messi in salvo “50 donne, bambini e anziani dall’Azovstal” e che le operazioni ...

... il presidente americano Joefirmerà una legge che velocizzerà la fornitura di armi all'. Leggi anche La Cia ha fatto uccidere 12 generali russi, la guerra ina rischio ...8.56, altri aiuti militari dagli Usa Il presidente Usa,, annuncia su Twitter nuovi aiuti militari per 150 milioni all', "armi, equipaggiamenti e forniture aggiuntive dagli Usa per l'...Media americani: '007 Usa per colpire i generali e la Moskva'. Zelensky: 'All'acciaieria è .... Sono cinquanta i civili evacuati oggi dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo affermano le autorità di ...Dopo l'apertura di ieri, quando ha fatto sapere che un accordo di pace sarebbe possibile se i russi si ritirassero sulle "posizioni del 23 febbraio", nel s ...