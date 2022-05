Uccisa da fratello: dolore e rabbia per ultimo saluto ad Alice (Di sabato 7 maggio 2022) dolore enorme ma composto e cerimonia sobria ed essenziale questa mattina a Genova ai funerali di Alice Scagni, la donna di 34 anni Uccisa domenica sera con un coltello dal fratello Alberto, ora in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022)enorme ma composto e cerimonia sobria ed essenziale questa mattina a Genova ai funerali diScagni, la donna di 34 annidomenica sera con un coltello dalAlberto, ora in ...

