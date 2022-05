Tabellone qualificazioni femminili Internazionali d’Italia 2022: cinque azzurre al via (Di sabato 7 maggio 2022) Sono cinque le azzurre al via nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2022. Nuria Brancaccio troverà al primo turno l’ostica biellorussa Sasnovich, accreditata della testa di serie numero tre. La sarda potrebbe trovare al turno decisivo Angelica Raggi, a patto che l’umbra batta la veterana tedesca Petkovic. Ai nastri di partenza anche Eleonora Alvisi, che tanto ha fatto bene nelle prequalificazioni. La giovane capitolina affronterà all’esordio la slovena Juvan prima di un turno finale contro una tra la spagnola Parrizas Diaz o la norvegese Eikeri. Stefania Rubini troverà la piccola americana Davis. Successivamente l’asticella si alzerebbe notevolmente contro Ruse. La rumena però prima dovrà avere la meglio sulla bosniaca Herdzelas. Infine non è andata bene ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Sonoleal via nelledegli. Nuria Brancaccio troverà al primo turno l’ostica biellorussa Sasnovich, accreditata della testa di serie numero tre. La sarda potrebbe trovare al turno decisivo Angelica Raggi, a patto che l’umbra batta la veterana tedesca Petkovic. Ai nastri di partenza anche Eleonora Alvisi, che tanto ha fatto bene nelle pre. La giovane capitolina affronterà all’esordio la slovena Juvan prima di un turno finale contro una tra la spagnola Parrizas Diaz o la norvegese Eikeri. Stefania Rubini troverà la piccola americana Davis. Successivamente l’asticella si alzerebbe notevolmente contro Ruse. La rumena però prima dovrà avere la meglio sulla bosniaca Herdzelas. Infine non è andata bene ...

