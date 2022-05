Storia della falsa segnalazione anonima sulla guerra in Ucraina arrivata a Wired (Di sabato 7 maggio 2022) Un utente lo ha spacciato per un documento riservato che accusava Kyiv di violenza sulla popolazione Ucraina. Si è rivelato un comunicato dell'ambasciata russa in Italia Leggi su wired (Di sabato 7 maggio 2022) Un utente lo ha spacciato per un documento riservato che accusava Kyiv di violenzapopolazione. Si è rivelato un comunicato dell'ambasciata russa in Italia

