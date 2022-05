Serie A panacea di tutti di mali | Benevento | la stagione è all’ultimo bivio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Le occasioni sono finite. Il sipario sul campionato diB 2021/22 è calato ieri, in un’altra triste serata per i colori giallorossi. Sarebbe cambiato poco per il, ma quel poco rischia di fare tutta la differenza del mondo. La Strega avrebbe potuto chiudere al massimo in sesta posizione la, dopo aver dilapidato innumerevoli opportunità. Sul rettilineo finale, invece, i giallorossi si sono fatti superare in volata dall’Ascoli e adesso dovranno chiedere strada proprio ai bianconeri per rinviare le vacanze estive e provare a coltivare una speranza. Quel poco significa doversi giocare lo spareggio play off fuori casa e con un solo risultato a disposizione, mica bazzecole per una squadra in piena involuzione e brutta copia di sé stessa. Classifica a parte, a ...