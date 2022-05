Salernitana-Cagliari | Nicola | “Serve una prestazione tosta | vogliamo realizzare il sogno”

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, i convocati per il match con la #Salernitana ?? - sportface2016 : #SalernitanaCagliari, #Nicola: 'Serve una prestazione tosta, vogliamo realizzare il sogno' - CagliariNews24 : #Cagliari, domani c’è la Salernitana: occhio alle trasferte. Il dato - scatto_da_fermo : @mempispillo @NoRespect1959 Per salvarla dovranno farla più zozza del solito a cominciare da Salernitana Cagliari - chrstnpls01 : RT @OfficialUSS1919: ?? ?????????????????? ??’???????????? ???? ???????????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????? - ???????????????? ???? ?????????????? ?????? ?? -

...45 Conegliano - Monza VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Piacenza - Verona 19:30 Latina - Monza CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Atalanta 15:00 Venezia - Bologna 18:0020:45 Verona - ...Davide Nicola , allenatore della, ha parlato in conferenza stampa prima dell'importane scontro salvezza di domani contro il. I campani vogliono il successo per continuare nel sogno della permanenza in Serie A, ...Le parole di Davide Nicola alla vigilia di Salernitana-Cagliari, cruciale incrocio per quanto concerne la lotta salvezza in Serie A. I campani stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità nel co ...Domani il Cagliari di Agostini sfiderà la Salernitana in una gara cruciale per la lotta salvezza. L’appuntamento è alle ore 18:00 nella gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato. I ...