“Per la festa della mamma regala un vibratore”: la pubblicità scandalo di Sephora divide i Social (Di sabato 7 maggio 2022) Per la festa della mamma meglio regalare una pianta, dei fiori un bagnoschiuma o un vibratore? La proposta provocatoria di Sephora, noto marchio della distribuzione cosmetica, ha fatto discutere, facendo storcere la bocca a più di un utente Social. Su Facebook, la campagna ha una parvenza all’apparenza molto classica. “Per la festa della mamma, tante offerte dedicate a tutta la beauty community. -25 per cento sulle fragranze e -20 per cento su tanto altro”. A seguire, la foto di una donna ancora giovane e di una ragazza. Dovrebbero essere madre e figlia secondo il “non detto” della pubblicità. E il non detto è esplicitato nella frase: “Scopri le promozioni dedicate a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Per lamegliore una pianta, dei fiori un bagnoschiuma o un? La proposta provocatoria di, noto marchiodistribuzione cosmetica, ha fatto discutere, facendo storcere la bocca a più di un utente. Su Facebook, la campagna ha una parvenza all’apparenza molto classica. “Per la, tante offerte dedicate a tutta la beauty community. -25 per cento sulle fragranze e -20 per cento su tanto altro”. A seguire, la foto di una donna ancora giovane e di una ragazza. Dovrebbero essere madre e figlia secondo il “non detto”. E il non detto è esplicitato nella frase: “Scopri le promozioni dedicate a ...

Advertising

pisto_gol : Emozionante l’Olimpico con 70mila che cantano “Grazie Roma”Una festa per il calcio, per la Roma che riporta il calc… - GioMelandri : Non a caso abbiamo scelto il 9 maggio, Festa dell'Europa, per rileggere #annapolitkovskaja al @Museo_MAXXI. Artisti… - tvdellosport : ?? A Lecce è iniziata la festa per la promozione in Serie A. Il club giallorosso torna nella massima serie dopo due… - AnsaToscana : Fiorentina: almeno 30.000 per la sfida con la Roma. Nel pre-gara festa per la Primavera e i saluti di Borja Valero… - franco_sala : RT @lucianonobili: Solidarietà totale al popolo di #Israele per l’attentato gravissimo subito nel giorno della Festa dell’Indipendenza, enn… -