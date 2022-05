Pace in Ucraina, Zelensky sarebbe disposto a cedere la Crimea (Di sabato 7 maggio 2022) , ma non parla delle altre regioni del Sud annesse alla Russia Il presidente ucraino Zelensky sarebbe disposto a fare un passo importante per garantire la Pace nella nazione e sarebbe pronto a cedere la Crimea. Le condizioni avanzate dal presidente ucraino tuttavia sarebbero legate alla disponibilitò di Mosca di ritirassersi “sulle posizioni del 23 febbraio”. Dunque, rinuncerebbe alla Crimea annessa alla Russia nel 2014, ma non alle regioni del sud dell’Ucraina: “Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati”, ha detto il presidente, senza citare però il Donbass e le zone del Donetsk e Lugansk resesi autonome nel 2014. Leggi anche: LA RUSSIA IN DIFFICOLTÀ, PERDITE INGENTI INFLITTE ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022) , ma non parla delle altre regioni del Sud annesse alla Russia Il presidente ucrainoa fare un passo importante per garantire lanella nazione epronto ala. Le condizioni avanzate dal presidente ucraino tuttaviaro legate alla disponibilitò di Mosca di ritirassersi “sulle posizioni del 23 febbraio”. Dunque, rinuncerebbe allaannessa alla Russia nel 2014, ma non alle regioni del sud dell’: “Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati”, ha detto il presidente, senza citare però il Donbass e le zone del Donetsk e Lugansk resesi autonome nel 2014. Leggi anche: LA RUSSIA IN DIFFICOLTÀ, PERDITE INGENTI INFLITTE ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - ilfoglio_it : I 'pacifisti' che in Italia sostengono che l’Ucraina combatta per conto dell'America, oltre ad avere una visione et… - Massimiliana21 : RT @fortnardelli: Il popolo bulgaro si mobilita e scende in piazza contro le forniture di armi all'Ucraina e chiede che il governo inizi un… - liberismorisor1 : RT @LaRagione_eu: Il presidente ucraino #Zelensky ha dichiarato che 'L'#Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di #pace e di comp… -