Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina (Di sabato 7 maggio 2022) L’esercito russo sembra preparare l’attacco principale che permetterebbe, qualora dovesse avere esito positivo, di conquistare tutta la regione del Donbass spingendosi sino al fiume Dnepr e di puntare, possibilmente, su Odessa dopo aver eliminato la resistenza nella zona di Mykolaiv. Osservando le attuali direttrici dell’avanzata russa, che ancora procede a rilento, possiamo notare che la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 7 maggio 2022) L’esercito russo sembra preparare l’attacco principale che permetterebbe, qualora dovesse avere esito positivo, di conquistare tutta la regione del Donbass spingendosi sino al fiume Dnepr e di puntare, possibilmente, su Odessa dopo aver eliminato la resistenza nella zona di Mykolaiv. Osservando le attuali direttrici dell’avanzata, che ancora procede a rilento, possiamo notare che la InsideOver.

Advertising

FabrizioDalCol : Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina - AdarRodin : RT @TwittGiorgio: Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina - TwittGiorgio : Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina - marcoranieri72 : RT @insideoverita: Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina - Gdecorso60 : RT @insideoverita: Lo schieramento tattico per la nuova offensiva russa in Ucraina -