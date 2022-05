Lago del Bernigolo prosciugato, Lobati: “Noi ci crediamo, avviati progetti per valorizzarlo” (Di sabato 7 maggio 2022) Il sindaco di Lenna e presidente della Comunità montana della Valle Brembana, Jonathan Lobati, interviene in merito al prosciugamento del laghetto del Bernigolo. “Raccolgo lo spunto lanciato dal vostro articolo sulla situazione del Lago del Bernigolo che rappresenta una grande risorsa per i territori di Lenna e Moio de Calvi, bagnati dalle sue acque. Il Lago, seppur poco conosciuto al grande pubblico, è tornato, dopo anni di abbandono, ad essere centro di attrativa turistica in particolare d’estate, grazie alle attività organizzate come le gite in canoa e al recupero di una parte della riva destra. Le amministrazione di Lenna e Moio de Calvi, in sinergia, hanno predisposto una serie di progetti di intinerari pedonali e bike che partono proprio dal Lago del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Il sindaco di Lenna e presidente della Comunità montana della Valle Brembana, Jonathan, interviene in merito al prosciugamento del laghetto del. “Raccolgo lo spunto lanciato dal vostro articolo sulla situazione deldelche rappresenta una grande risorsa per i territori di Lenna e Moio de Calvi, bagnati dalle sue acque. Il, seppur poco conosciuto al grande pubblico, è tornato, dopo anni di abbandono, ad essere centro di attrativa turistica in particolare d’estate, grazie alle attività organizzate come le gite in canoa e al recupero di una parte della riva destra. Le amministrazione di Lenna e Moio de Calvi, in sinergia, hanno predisposto una serie didi intinerari pedonali e bike che partono proprio daldel ...

