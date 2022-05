L’abbiamo vista così in Daydreamer, l’attrice oggi porta un taglio di capelli diverso: l’avreste riconosciuta? (Di sabato 7 maggio 2022) L’abbiamo vista così in Daydreamer ma oggi l’attrice si mostra con un look completamente diverso. Daydreamer è una soap opera turca che abbiamo visto in onda su canale 5 dal giugno del 2020 al 28 maggio del 2021. L’ultima puntata ha visto il trionfo dell’amore. Can e Sanem, i protagonisti, sono riusciti finalmente a congiungersi. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 7 maggio 2022)inmasi mostra con un look completamenteè una soap opera turca che abbiamo visto in onda su canale 5 dal giugno del 2020 al 28 maggio del 2021. L’ultima puntata ha visto il trionfo dell’amore. Can e Sanem, i protagonisti, sono riusciti finalmente a congiungersi. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EmpoliCalcio : ? #RealManCity l'abbiamo vista tutti: e se subito dietro ci fossimo noi? ?? Secondo una statistica di @StatsBomb, l… - gualtierieurope : Sono tornato a Bruxelles per illustrare all’amico @TimmermansEU il Piano #rifiuti e l’ambiziosa strategia energetic… - TNannicini : Berlusconi ospita #Lavrov. Salvini fa il pacifista a targhe alterne. Meloni non pronuncia mezza parola sulla guerra… - fit_cisl : RT @FitCisl: Vista l’ostinazione di @ItaloTreno a non dare piena applicazione al contratto collettivo nazionale di settore, abbiamo dovuto… - is_clapton : RT @MileTrecarichi: Che intenzioni ci sono? Quattro anni di strazio? Chiedo, perché ad oggi non si è vista nessuna base che possa far ben s… -