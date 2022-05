La tigre Marquez sfida il destino e forse può sconfiggerlo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag – Chiunque ami lo sport e la passione trasmessa dalla MotoGp e sia rimasto infervorato in passato dalla maestria dei piloti e delle scuderie italiane, su tutti Valentino Rossi e la Ducati, ha certamente dovuto confrontarsi con l’arrivo e l’ascesa di Marc, pilota spagnolo della Honda che ha da subito mostrato il proprio talento sfoderando sorpassi impossibili. Una guida aggressiva e spesso superiore anche ai limiti del regolamento, che gli ha però concesso in breve tempo di conquistare dei titoli mondiali e delle importanti vittorie. È impossibile negare che la superiorità mostrata in pista, di pari passo alle difficoltà della Ducati e gli ultimi complessi anni da pilota di Valentino Rossi abbiano portato a detestare sportivamente questo giovane campione sopra le righe, poco umile e irriverente dinanzi ai tanti volti del Paddock con maggiore ...