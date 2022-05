Inter | Inzaghi recupera un titolare per la finale di Coppa Italia

(Di sabato 7 maggio 2022) Buone notizie pere i tifosi dell’, un importanterientrerà in campo in tempo per giocare ladiBastoni JuventusSecondo quanto riportato da Sky Sport 24, Alessandro Bastoni recupererà in tempo dall’infortunio per giocare ladicontro la Juventus. Il difensore continua ad allenarsi a parte ma sembra stare molto meglio fisicamente,infatti potrebbe scegliere di schierarlo dal primo minuto al posto di Dimarco. Ultimamente Bastoni ha saltato le ultime tre gare dell’a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, ...

