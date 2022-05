Fagioli ha portato in A la Cremonese e ora si sente pronto: basta prestiti, o Juve o cessione (Di sabato 7 maggio 2022) La Cremonese torna in serie A. E c'era chi lo sapeva da tempo che sarebbe andata così. È Nicolò Fagioli, forse il volto... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Latorna in serie A. E c'era chi lo sapeva da tempo che sarebbe andata così. È Nicolò, forse il volto...

Advertising

cmdotcom : #Fagioli ha portato in A la #Cremonese. E ora si sente pronto: basta prestiti, o #Juve o cessione… - sportli26181512 : La promessa di Fagioli agli amici: 'Porto la Cremonese in A' FOTO: Una promessa... mantenuta. Nicolò Fagioli ha por… - FilippoTonti : Mentre voi guardate questa specie di partita, quest’uomo ha portato la Cremonese in Serie A #Fagioli #Cremonese - MirkoPaperini : @Balutin75 @faberskj Certo però non ha fatto la differenza ne ha portato il las Palmas in Liga. Fagioli (anche se p… -