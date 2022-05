Dopo la denuncia di Le Cronache il Dg Iervolino ritira gli aumenti al Cup dell’Asl (Di sabato 7 maggio 2022) di Erika Noschese L’Asl ritira la delibera di adeguamento prezzo call center aziendale Dopo la denuncia di Le Cronache. Dopo le polemiche nate in seguito a quanto denunciato attraverso queste colonne, infatti, il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, Mario Iervolino ha disposto “di prendere atto della sentenza 1444 dell’11 giugno 2021 con la quale il Tar Salerno annullava la delibera 209 del 12 febbraio 2021; di prendere atto della nota agli atti della procedura, con la quale , in esecuzione della precitata sentenza, il proponente Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza di revisione prezzi di che trattasi, fissando un termine di dieci giorni per l’invio di osservazioni ed eventuali documenti; di prendere atto della nota nota ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 maggio 2022) di Erika Noschese L’Aslla delibera di adeguamento prezzo call center aziendaleladi Lele polemiche nate in seguito a quantoto attraverso queste colonne, infatti, il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, Marioha disposto “di prendere atto della sentenza 1444 dell’11 giugno 2021 con la quale il Tar Salerno annullava la delibera 209 del 12 febbraio 2021; di prendere atto della nota agli atti della procedura, con la quale , in esecuzione della precitata sentenza, il proponente Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza di revisione prezzi di che trattasi, fissando un termine di dieci giorni per l’invio di osservazioni ed eventuali documenti; di prendere atto della nota nota ...

