Atletica | Filippo Tortu | “Mi hanno fatto fare due gare… Nella prima ero contento | nella seconda stremato”

(Di sabato 7 maggio 2022) Al Kip Keino Classic 2022 di, disputato a Nairobi, in Kenya, sui 100 metri pianisi classifica al settimo posto in 10?24gara vinta dal keniano Ferdinand Omanyala con la migliore prestazione mondiale stagionale (9?85) davanti agli statunitensi Fred Kerley (9?92) ed Isiah Young (10?13).gara disputata in altura, ai circa 1800 metri dello stadio Kasarani, c’èla falsa partenza proprio del keniano Omanyala, che si muove sui blocchi ma non viene squalificato:non si accorge dello stop e corre per circa 40 metri, sprecando energie. Poi lapartenza valida ed il risultatodescritto. Al sito federale queste le parole di: “Oggi ...

Assente Marcell Jacobs, per i problemi gastrointestinali accusati ieri,Tortu ha chiuso al settimo posto la prova dei 100 metri alla Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour, a Nairobi, vinta dal keniano Ferdinand Omanyala con il miglior crono ...Doveva essere la grande serata del duo di olimpionici azzurri Marcell Jacobs -Tortu, ai 1800 metri di quota di Nairobi, ma un disturbo gastrointestinale per il primo e una gara storta per il secondo hanno deciso altrimenti. Così la gara dei 100 metri alla Kip Keino ...Jacobs out per virus intestinale, male Filippo Tortu che chiude in settima posizione con un tempo di 10"24 a Nairobi ...Al Kip Keino Classic 2022 di atletica, disputato a Nairobi, in Kenya, sui 100 metri piani Filippo Tortu si classifica al settimo posto in 10"24 nella gara vinta dal keniano Ferdinand Omanyala con la m ...