Ascolti TV 6 maggio, il gesto finale dei concorrenti fa gioire Amadeus (Di sabato 7 maggio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 6 maggio 2022 ? Né bene e né male. In prima serata Carlo Conti ha presentato la penultima puntata di 'The Band' e, allo stesso tempo, Canale 5 ha trasmesso 'L'Isola dei Famosi'. Se questa battaglia a suon di share è stata vinta dalla rete del biscione, nelle altre fasce orarie ha prevalso anche mamma Rai. Basti pensare ai numeri ottenuti dai giochi televisivi, L'Eredità e Soliti Ignoti - Il ritorno. Discorso diverso per quanto riguardano le soap. La replica de Il Paradiso delle Signore, che è ripartita dalla prima stagione, ha ottenuto meno consensi rispetto alle rivali (15.1% share). Beautiful ha incassato il 18.9%, Una Vita addirittura il 19.4% e Brave and Beautiful ha conquistato il 18% di share. Tornando ai game show, sia Amadeus che Flavio Insinna sono stati al centro di una puntata ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 maggio 2022) Come sono andati glitv di ieri 62022 ? Né bene e né male. In prima serata Carlo Conti ha presentato la penultima puntata di 'The Band' e, allo stesso tempo, Canale 5 ha trasmesso 'L'Isola dei Famosi'. Se questa battaglia a suon di share è stata vinta dalla rete del biscione, nelle altre fasce orarie ha prevalso anche mamma Rai. Basti pensare ai numeri ottenuti dai giochi televisivi, L'Eredità e Soliti Ignoti - Il ritorno. Discorso diverso per quanto riguardano le soap. La replica de Il Paradiso delle Signore, che è ripartita dalla prima stagione, ha ottenuto meno consensi rispetto alle rivali (15.1% share). Beautiful ha incassato il 18.9%, Una Vita addirittura il 19.4% e Brave and Beautiful ha conquistato il 18% di share. Tornando ai game show, siache Flavio Insinna sono stati al centro di una puntata ...

Advertising

carlo234556 : RT @fabiofabbretti: Tutti gli #ascoltitv di ieri (venerdì 6 maggio 2022) li trovate qui ?? - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 6 maggio 2022. The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Crozza… - Teleblogmag : #theband in caduta libera ma all'#isola non va certo meglio pur facendo leggermente meglio. #Ascoltitv Iscriviti g… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2022: Ilary Blasi allunga su Carlo Conti, che cala ancora. Sale Crozza, scende Nuzzi, poi i tel… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2022: Ilary Blasi allunga su Carlo Conti, che cala ancora. Sale Crozza, scende Nuzzi, poi i tel… -