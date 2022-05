Welfare: buoni pasto ed employee benefit, mercato in crescita a livello globale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - Si conferma la crescita sostenuta del mercato dei benefit aziendali e dei buoni pasto a livello globale. A fotografare lo scenario è un recente report realizzato da Technavio che riporta come tra il 2022 e il 2026 il comparto si prevede possa crescere di quasi 17 miliardi di dollari a un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 4%. Per quanto riguarda l'anno in corso, invece, Technavio stima un tasso di crescita del mercato anno su anno del 3.16%. E c'è anche chi, con le proiezioni, si spinge persino oltre. Secondo la società di consulenza Grand View Research, infatti, il mercato globale dei buoni pasto - che nel 2021 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - Si conferma lasostenuta deldeiaziendali e dei. A fotografare lo scenario è un recente report realizzato da Technavio che riporta come tra il 2022 e il 2026 il comparto si prevede possa crescere di quasi 17 miliardi di dollari a un tasso annuo dicomposto (Cagr) del 4%. Per quanto riguarda l'anno in corso, invece, Technavio stima un tasso didelanno su anno del 3.16%. E c'è anche chi, con le proiezioni, si spinge persino oltre. Secondo la società di consulenza Grand View Research, infatti, ildei- che nel 2021 ...

