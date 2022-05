Un teatro multidisciplinare in continua crescita (Di venerdì 6 maggio 2022) di Benedetta De Concilio Sabato 30 aprile è andato in scena al?teatro Delle Arti lo spettacolo “Nati 80…amori e non”, scritto da Claudio Tortora e diretto da Antonello Ronga, per raccontare esperienze, passioni e amori di una generazione che ha lasciato il segno, rivisitando in chiave teatrale il film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio”. Gli attori che si sono cimentati nella rappresentazione dello spettacolo sono della compagnia stabile del Delle Arti e hanno voluto portare questo lavoro nella loro amata città di Salerno. In precedenza il direttore artistico del teatro delle Arti, nonché direttore del Premio Charlot, Claudio Tortora, ha incontrato gli studenti salernitani, parlando con loro della sua carriera e delle sue passioni. Oltre al ruolo di direttore,?Tortora è anche autore, cantante, regista, e proprio al riguardo afferma: “Per me sono tutti ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 maggio 2022) di Benedetta De Concilio Sabato 30 aprile è andato in scena al?Delle Arti lo spettacolo “Nati 80…amori e non”, scritto da Claudio Tortora e diretto da Antonello Ronga, per raccontare esperienze, passioni e amori di una generazione che ha lasciato il segno, rivisitando in chiave teatrale il film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio”. Gli attori che si sono cimentati nella rappresentazione dello spettacolo sono della compagnia stabile del Delle Arti e hanno voluto portare questo lavoro nella loro amata città di Salerno. In precedenza il direttore artistico deldelle Arti, nonché direttore del Premio Charlot, Claudio Tortora, ha incontrato gli studenti salernitani, parlando con loro della sua carriera e delle sue passioni. Oltre al ruolo di direttore,?Tortora è anche autore, cantante, regista, e proprio al riguardo afferma: “Per me sono tutti ...

