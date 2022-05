Ultime Notizie – “Fai la brava o ti ammazzo” | picchiano 20enne | tre denunciate

(Di venerdì 6 maggio 2022) La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato due ragazze minorenni e una 21enne, residenti nell’hinterland di Cagliari, per aver picchiato una studentessa, di Cagliari, la sera del 9 febbraio scorso, di fronte alla stazione dei pullman in Piazza Matteotti. Le tre giovani dovranno rispondere di lesioni aggravate e di minacce gravi. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, le tre si sono scagliate contro la loro coetanea perché un ragazzo aveva fatto degli apprezzamenti gentili nei sui confronti dopo aver respinto una delle bulle che aveva tentato un approccio con lui. La ragazza respinta, a quel punto, ha iniziato a offendere e minacciare la coetanea e poi, in un crescendo di insulti, l’ha afferrata per i capelli e ha iniziato a picchiarla con l’aiuto delle altre due amiche. La vittima è quindi caduta a terra e le bulle le hanno sferrato alcuni calci ...

... come detto, è iniziata nelleore e, come detto, andrà avanti per tutta la mattinata. ... Missili e intelligence Dal punto di vista militare, infine, ci sono dueda segnalare. Dall'inizio ...di Redazione Esteri, Redazione Cronaca, Redazione Online Ledi venerdì 6 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta • La guerra in Ucraina è arrivata al 72esimo giorno. • Il presidente Putin ha detto che Mosca è pronta a garantire l'...Oggi ricorrono 46 anni dalla tragedia del Terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, in cui persero la vita un migliaio di persone e 40.000 furono gli sfollati. La magnitudo del terremoto fu di 6,5. Al ...La fidanzata di Vladimir Putin figura tra i personaggi vicini al presidente russo candidati ad entrare nella black list Ue che è parte integrante del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un d ...