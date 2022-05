Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev sta preparando per oggi un'operazione per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo… - TV7Benevento : Ucraina: ufficio presidenza ucraina, 'portati via da Azovstal e Mariupol quasi 500 altri civili' -… - ClaudioFatti : RT @putino: L'ufficio del procuratore militare della flotta del Mar Nero ha detto a Dmitry Shkrebets (il padre di uno dei marinai scomparsi… - savo27 : RT @putino: L'ufficio del procuratore militare della flotta del Mar Nero ha detto a Dmitry Shkrebets (il padre di uno dei marinai scomparsi… - putino : L'ufficio del procuratore militare della flotta del Mar Nero ha detto a Dmitry Shkrebets (il padre di uno dei marin… -

RaiNews

... Onu: 6.731 vittime civili da inizio conflitto Sono 6.731 le vittime civili indall'inizio ... Bachelet ha anche spiegato che il suosta documentando le sparizioni forzate di ..."Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'si stia attenuando", ha aggiunto. "... per cui, secondo l'del premier israeliano, il leader di Mosca si è scusato. 06 - 05 - ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale ucraino citato da Ukrinform. During the evacuation of animals from the Feldman Ecopark in #Kharkiv, a group of park employees and volunteers came ...Roma, 6 mag. "Sono stati portati via dall'acciaieria Azovstal e da Mariupol quasi 500 altri civili". Lo ha scritto su Telegram Andrii Yermak, capo dell'ufficio ...