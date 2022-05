The Band, anticipazioni puntata 6 maggio 2022: i gruppi in gara, ospiti e classifica (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di The Band, il programma ‘musicale’ di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Un talent show che questa sera entrerà nel vivo del terzo appuntamento, sempre a partire dalle 21.20 circa. Chi trionferà? A giudicare, come sempre, Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. View this post on Instagram A post shared by Carlo Conti (@carloconti.tv) Ecco quali sono gli 8 i gruppi in gara a The Band Anche questa sera, come sempre, sarà la musica dal vivo la grande protagonista. E lo sarà grazie alle performance degli 8 gruppi in gara, pronti a dare il meglio per portarsi a casa il titolo di ‘Band dell’anno’. Fondamentale per vincere la puntata, lo ricordiamo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibiledi The, il programma ‘musicale’ di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Un talent show che questa sera entrerà nel vivo del terzo appuntamento, sempre a partire dalle 21.20 circa. Chi trionferà? A giudicare, come sempre, Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. View this post on Instagram A post shared by Carlo Conti (@carloconti.tv) Ecco quali sono gli 8 iina TheAnche questa sera, come sempre, sarà la musica dal vivo la grande protagonista. E lo sarà grazie alle performance degli 8in, pronti a dare il meglio per portarsi a casa il titolo di ‘dell’anno’. Fondamentale per vincere la, lo ricordiamo, ...

