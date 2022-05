Silvia Toffanin, sapete cosa ha regalato a Piersilvio? Cifra esorbitante (Di venerdì 6 maggio 2022) Silvia Toffanin questa volta sembra aver lasciato tutto il suo pubblico senza parole, pare proprio che il suo regalo per il compagno Piersilvio Berlusconi abbia una Cifra da capogiro. Non smette mai di stupire il suo pubblico la conduttrice di Verissimo che nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione per qualcosa che riguarda proprio un regalo che la giovane avrebbe fatto al suo compagno Piersilvio Berlusconi con cui fa coppia fissa da ormai tanti anni e con cui ha costruito una bellissima famiglia. L’indiscrezione arriva proprio dal settimanale Chi ed è da ricondurre al compleanno dell’Amministratore Delegato Mediaset che certamente sarà rimasto davvero colpito dal gesto. foto INstagramPrima di entrare nel vivo della questione, grande successo è quello che ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 maggio 2022)questa volta sembra aver lasciato tutto il suo pubblico senza parole, pare proprio che il suo regalo per il compagnoBerlusconi abbia unada capogiro. Non smette mai di stupire il suo pubblico la conduttrice di Verissimo che nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione per qualche riguarda proprio un regalo che la giovane avrebbe fatto al suo compagnoBerlusconi con cui fa coppia fissa da ormai tanti anni e con cui ha costruito una bellissima famiglia. L’indiscrezione arriva proprio dal settimanale Chi ed è da ricondurre al compleanno dell’Amministratore Delegato Mediaset che certamente sarà rimasto davvero colpito dal gesto. foto INstagramPrima di entrare nel vivo della questione, grande successo è quello che ...

Advertising

AnnaChianese8 : @cherryfatina_ Cos'è e andato a fare da Silvia Toffanin per negare le parole che ha detto Lulu per difendere il suo papà - istefani4_ : RT @darveyfeels_: il gay panic di Silvia Toffanin davanti a Luisa Ranieri, sinceramente i can relate - ManuR__03 : RT @xrachelweisz: il gay panic di silvia toffanin quando ha visto luisa ranieri so true of her - Camilla_Italy : RT @darveyfeels_: il gay panic di Silvia Toffanin davanti a Luisa Ranieri, sinceramente i can relate - cercounnome : RT @darveyfeels_: il gay panic di Silvia Toffanin davanti a Luisa Ranieri, sinceramente i can relate -