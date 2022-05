Rinnovo Ccnl Sanità, incontro tra Aran e i sindacati. FIALS: costruttivo, valutate positivamente la maggior parte delle nostre proposte (Di venerdì 6 maggio 2022) Una trattativa, quella che si è svolta oggi 6 maggio tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per il Rinnovo del Ccnl del comparto Sanità, sicuramente costruttiva. Non mancano i temi che ancora necessitano di ulteriore vaglio e confronto, ma “oggi - dichiara Giuseppe Carbone, Segretario nazionale FIALS - c'è stata da parte di Aran una valutazione positiva di quasi tutte le nostre proposte”. La discussione ha avuto nuovamente come tema, per le ulteriori modifiche e integrazioni, il capitolo riguardante il Sistema delle relazioni sindacali e delle progressioni economiche. Diverse le proposte della FIALS atte a migliorare quello che è il sistema delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Una trattativa, quella che si è svolta oggi 6 maggio tra l'e le organizzazioni sindacali per ildeldel comparto, sicuramente costruttiva. Non mancano i temi che ancora necessitano di ulteriore vaglio e confronto, ma “oggi - dichiara Giuseppe Carbone, Segretario nazionale- c'è stata dadiuna valutazione positiva di quasi tutte le”. La discussione ha avuto nuovamente come tema, per le ulteriori modifiche e integrazioni, il capitolo riguardante il Sistemarelazioni sindacali eprogressioni economiche. Diverse ledellaatte a migliorare quello che è il sistema...

