“Pronto il maxi piano Ue sul gas” Ma è una bufala

(Di venerdì 6 maggio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali, nessuno parla del crollo dei mercati di ieri… 01:25 “ilUe sul gas”, apre a tutta pagina il “Corriere”. È falso e Federico Fubini stesso spiega perché nelle prime righe: “Non è chiaro quando verrà prestato e …”. 06:20 La Metsola bacchetta il giornalista politicamente corretto e fa bene. 08:35 Caso Lavrov, Putin si scusa con Israele. 09:10 Parola ai commensali. 09:45 La ridicola parata dei commentatori che rifiutano gli inviti tv sulla guerra. 11:20 Guerra Ucraina, la Cia e il “New York Times”. 12:15 Intesa sul catasto, un passo avanti ma non siamo così al sicuro. 14:32 La follia del bonus una tantum di 200 euro che costerà sei miliardi. Uno spreco assurdo! 18:10 Parola ai commensali. 19:45 Pogliotti&Tucci sul “Sole 24 ore” vi spiegano cosa stanno facendo per ridurre ...

