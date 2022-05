Probabili Formazioni Mantra della 36a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 maggio 2022) La trentaseiesimadi Serie A si apre venerdì con due anticipi. Alle 18:45 l’Inter sfida a San Siro l’Empoli: la squadra di Inzaghi è reduce dall’importante vittoria a Udine e in queste ultime tre giornate non può permettersi di perdere punti per strada, altrimenti dovrà dire definitivamente addio allo Scudetto. Alle 21 la Juventus affronta il Genoa a Marassi. I bianconeri sono ormai sicuriqualificazione in Champions League, ma vogliono arrivare il più in alto possibile in classifica e il terzo posto dista solamente un punto. I rossoblù sono a -3 dalla quartultima e hanno un assoluto bisogno di punti. Sabato alle 15 il Torino ospita il Napoli: i granata non hanno più niente da chiedere al campionato, mentre i partenopei devono difendere la terza piazza dall’assaltoJuve. Alle 18 si affrontano Sassuolo e Udinese, ...