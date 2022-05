Milan, il segreto del primato è nei numeri: in Europa nessuno come i rossoneri (Di venerdì 6 maggio 2022) Solo un gol subito nelle ultime otto sfide di campionato e 13 risultati utili consecutivi per il Milan. Nel 2022 solo il Liverpool ha fatto meglio ma da marzo nessuno è come il Diavolo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Solo un gol subito nelle ultime otto sfide di campionato e 13 risultati utili consecutivi per il. Nel 2022 solo il Liverpool ha fatto meglio ma da marzoil Diavolo

Advertising

CalcioOggi : Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa - La Gazzetta dello Sport - Riccard17045943 : RT @Gazzetta_it: Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa #SerieA - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa #SerieA - sportli26181512 : Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa: Milan, il segreto è la difesa: da marzo in p… - Gazzetta_it : Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa #SerieA -