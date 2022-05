Luca Nardi wild-card per gli Internazionali di Roma: forfait di Lorenzo Musetti (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà Luca Nardi ad avere la wild card originariamente destinata a Lorenzo Musetti per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2022. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa tramite gli schermi di SuperTennis, nell’introduzione di Giorgio Spalluto alla cerimonia del main draw. Il classe 2003 azzurro, che nelle prequalificazioni era stato sconfitto nel match per accedere al Masters 1000 capitolino dalla porta principale da Matteo Arnaldi, avrebbe dovuto disputare il tabellone cadetto, ma il forfait per infortunio del toscano classe 2002 ha cambiato del tutto le carte in tavola. Internazionali d’Italia 2022: Lorenzo Musetti salta Roma e Lione, problema più serio del ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Saràad avere laoriginariamente destinata aper il tabellone principale deglid’Italia 2022. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa tramite gli schermi di SuperTennis, nell’introduzione di Giorgio Spalluto alla cerimonia del main draw. Il classe 2003 azzurro, che nelle prequalificazioni era stato sconfitto nel match per accedere al Masters 1000 capitolino dalla porta principale da Matteo Arnaldi, avrebbe dovuto disputare il tabellone cadetto, ma ilper infortunio del toscano classe 2002 ha cambiato del tutto le carte in tavola.d’Italia 2022:saltae Lione, problema più serio del ...

