Israele: Boschi, ferma condanna per attentato e solidarietà (Di venerdì 6 maggio 2022) "Esprimiamo la più ferma condanna per l'attentato avvenuto ieri nella citta di Elad e vicinanza al popolo di Israele". Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva "Azioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "Esprimiamo la piùper l'avvenuto ieri nella citta di Elad e vicinanza al popolo di". Lo dichiara Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva "Azioni ...

Advertising

giornaleradiofm : Israele: Boschi, ferma condanna per attentato e solidarietà - serenel14278447 : Israele: Boschi, ferma condanna per attentato e solidarietà - iconanews : Israele: Boschi, ferma condanna per attentato e solidarietà -